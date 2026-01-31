Adapter T
Lieliski piemērots savienošanai ar Kärcher augstspiediena šļūtenēm mājai un dārzam, kas aprīkotas ar skavu: Šļūtenes adapteris izvirzāmajai izsmidzināšanas caurulei.
Šļūtenes adapteris ļauj ātri un viegli savienot izvirzāmo izsmidzināšanas lanceti ar šļūteni ar skavu (bez ātrā savienotāja).
Īpašības un ieguvumi
Adapteris izvelkama izsmidzinātāja sprūda pistolei un šļūtenei (bez ātrā savienojuma)
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|131 x 28 x 35
