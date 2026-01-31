Adaptera pistole M
Adapteris veco smidzināšanas pistoļu (smidzināšanas pistoles M, 96, 97) savienošanai ar jaunām izsmidzināšanas lancetēm. Piemērots Kärcher augstspiediena mazgātājiem, kas ražoti līdz 2010. gadam.
Arī vecākiem modeļiem (līdz 2010. gada izlaidumam) Kärcher piedāvā risinājumu: Izmantojot adapteri M, pašreizējos piederumus var savienot ar pistoli M, 96 un 97.
Īpašības un ieguvumi
Adapteris vecākām izsmidzināšanas pistolēm, kas ražotas līdz 2010. gadam
- Starpgabals smidzināšanas pistolei un izsmidzinātājam.
Jauns dizains
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Integrēta armatūra
- Padara darbu ar spiediena mazgātāju ērtu un stabilu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|105 x 42 x 42
