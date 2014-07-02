Adapteris dārza šļūtenes savienojumam
Adapteris dārza šļūtenes savienošanai - piemērots visu Kärcher suku piestiprināšanai dārza šļūtenēm ar ātrās savienošanas sistēmu.
Adapteris dārza šļūteņu pievienošanai visām Kärcher sukām un sūkļu tīrīšanai ar šļūtenēm ar ātrās savienošanas sistēmu. Adapteris ar ūdens kontroli un ūdens atduri.
Īpašības un ieguvumi
Ātrās sakabes sistēma
- Ātrāka visu Kärcher suku savienošana ar dārza šļūtenēm.
Regulē un aptur ūdeni tieši pie adaptera
- Ērta ierīces darbība.
Dārza šļūtenes adapteris
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|112 x 39 x 39