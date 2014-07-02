Aizsardzība pret tukšgaitu
Aizsardzība pret tukšgaitu pasargā dārza sūkņus, iegremdējamos sūkņus un augstspiediena sūkņus no bojājumiem. Plūdu slēdzis automātiski ieslēdz un izslēdz sūkni un aizsargā pret tukšgaitu.
Protects pumps and prevents dry running. Float switch automatically starts and stops the pump and prevents dry running. Reliable dry-running protection for garden pumps, submersible pressure pumps and high-pressure pumps. Dry-running protection with 1" connecting thread (33.3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Aizsardzība pret sausu darbību
- Ja caur sūkni neplūst ūdens, piemēram, ja ūdens rezervuārs ir tukšs, sūknis automātiski izslēdzas, pasargājot to no bojājumiem.
- Īpaši piemērots pastiprinātāju sūkņiem, lai varētu automātiski kontrolēt ūdens rezervuāru.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars (kg)
|0.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|135 x 100 x 197
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.