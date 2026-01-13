Aizsargs pret šļakatām

Caurspīdīgs pretšļakatu aizsargs K 2 - K 7 klases Kärcher spiediena mazgātājiem aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai.

Lieliski piemērots stūru un malu tīrīšanai: pretšļakatu aizsargs, kas īpaši paredzēts K 2 līdz K 7 klases Kärcher augstspiediena mazgātājiem, efektīvi aizsargā lietotāju un apkārtni no izsmidzināmā ūdens. Caurspīdīgais dizains nodrošina skaidru tīrāmās vietas redzamību. Papildaprīkojuma daļa ir saderīga ar visām jaunajām vario izsmidzināšanas lancetēm un daudzsprauslām, kā arī jaunajām rotējošajām sprauslām. (Nav piemērots MP 4 un MP 180 daudzfunkcionālajai strūklai "pieci vienā" (2.643-238.0, 2.643-239.0))

Īpašības un ieguvumi
Aizsargs pret šļakatām
  • Uzticama operatora aizsardzība pret izsmidzināmu ūdeni, īpaši tīrot stūrus un malas.
Caurspīdīgs dizains
  • Skaidrs tīrāmās virsmas skats garantē labākus tīrīšanas rezultātus.
Vairāki adapteri ir iekļauti piegādes komplektā
  • Savietojams ar visām jaunajām Vario Power izsmidzināšanas sprauslām un Multi Jets, kā arī ar iepriekšējām un jaunajām rotējošajām sprauslām.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.3
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.5
Izmēri (G x P x A) (mm) 220 x 188 x 237

* Nav piemērots MP 4 un MP 180 multi sprauslai pieci-vienā (2.643-238.0, 2.643-239.0)

Pielietošanas veidi
  • Kāpnes
  • Visapkārt mājai un dārzam
