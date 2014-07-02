Akmens/linoleja/PVC pulēšanas spilventiņi
3 pulēšanas spilventiņi FP 303 vakuuma grīdu pulētājiem. Ideāli matēta akmens, PVC vai linoleja grīdu pulēšanai.
3 polishing pads for FP 303 vacuum floor polisher. Ideal for polishing matt stone, PVC or linoleum floors. Polishing pads ideal for matt stone, PVC and linoleum floors. Simply attach polishing pads to discs.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas spilventiņi
- Ideāli pulēšanas rezultāti uz matēta dabīgā akmens grīdas, PVC un linoleja
- Īpaši izstrādāts matētu dabīgā akmens grīdu, PVC un linoleja pulēšanai
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|3
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|125 x 125 x 15