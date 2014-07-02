Apaļu birstu komplekts, 4 priekšmeti
Apaļu birstu komplekts četrās dažādās krāsās dažādiem mērķiem.
Practical round brush set in four different colours for different uses. Brushes available in different colours for different uses. Different coloured brushes can be used in bathrooms, kitchens, etc. Flexible steam brushes ideal for use around the home. Brushes can be used with: SV 1902 and SV 1802.
Īpašības un ieguvumi
4 dažādas krāsas
- Higiēnisks darbs dažādās pielietojuma jomās (sanitārā zona, virtuve, furnitūra utt.)
Augstas kvalitātes saru materiāls
- Viegla rupju netīrumu noņemšana
- Nav ātru saru nodiluma, ilgs kalpošanas laiks
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|30 x 30 x 40
Pielietošanas veidi
- Krāni
- Notekūdeņu tīrīšana
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Tualete
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Darba virsmas virtuvē