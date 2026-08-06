Atkaļķošanas kasete
Ātri un efektīvi atkaļķo Kärcher SC 3 EasyFix Tvaika tīrītāju. Vienkārši ievietojiet to – un gatavs!
Vienkārši un efektīvi: kad atkaļķošanas kasetnes simbols jūsu SC 3 ierīces displejā iedegas sarkanā krāsā, vienkārši noņemiet pašreizējo atkaļķošanas kasetni un ievietojiet jauno. Pēc tam nospiediet atiestatīšanas pogu - un jūs varat turpināt tvaika tīrīšanu tāpat kā iepriekš.
Īpašības un ieguvumi
Vienkārša un ātra kasetnes nomaiņa
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|56 x 56 x 163
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Atkaļķotājs Kärcher tvaika tīrītājiem