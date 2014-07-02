Ātrais savienojums
Ātrai dažādu smidzinātāja cauruļu un piederumu nomaiņai. Optimāli pielāgojams Kärcher piederumiem, īpaši savienojumam starp pistoli un smidzinātāja cauruli.M22 x 1,5 iekšējā vītne.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Svars (g)
|320
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
Piederumi
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