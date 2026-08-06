Augstas veiktspējas sprausla 0°, 045
Augstspiediena uzgalis ar spēcīgu strūklu īpaši ieēdušos netīrumu tīrīšanai.
High-pressure nozzle with powerful jet for extremely stubborn dirt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sprauslas izmērs ( )
|45
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|Sudraba
Saderīgās iekārtas
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