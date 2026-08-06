Augstas veiktspējas sprausla 25°, 155
Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.
Fan jet nozzle with 25° spray angle, suitable for large areas and removing stubborn dirt and stains.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sprauslas izmērs ( )
|155
|Leņķis (°)
|25
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|Sudraba
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