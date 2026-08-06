Augstas veiktspējas sprausla 40°, 055
Uzgalis ar 40° izsmidzināšanas leņķi un kaltveida strūklu lielām platībām un jutīgām virsmām.
Power nozzle with a 40° spray angle and fan jet, suitable for large areas and sensitive surfaces.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Sprauslas izmērs ( )
|55
|Leņķis (°)
|40
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Krāsa
|Sudraba
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