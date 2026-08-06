Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Augstspiediena šļūtene ūdens tilpumam, kas lielāks par 1800 l/h. Abos galos savienojumi. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.