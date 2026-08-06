Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x EASY!Lock / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
15 m augstspiediena šļūtene ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un niķeļa savienojumu šļūtenes ratam.
15 m high-pressure hose with patented (rotating) AVS trigger gun connector and nipple connector for hose reel.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 6
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Garums (m)
|15
|Savienošanas vītne
|1 x EASY!Lock / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.6