Augstspiediena šļūtene, 15 m, ID 8, 315 bar
15 m gara augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu grozāmu pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.
15 m high-pressure hose (M 22 x 1.5) with kink protection. With patented rotating AVS trigger gun connector and manual coupling. Further data: DN 8/155°C/315 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID (mm)
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|315
|Garums (m)
|15
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.3