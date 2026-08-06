Augstspiediena šļūtene, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 x EASY!Lock

20 m gar augstspiediena šļūtene (M 22 x 1,5), droša pret sapīšanos. Ar patentētu (grozāmu) pistoles savienojumu (AVS) un manuālo savienojumu. Sīkāka informācija: DN 8 / 155°C / 315 bāri.