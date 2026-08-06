Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteņu spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).