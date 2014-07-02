Augstspiediena šļūtene Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
1,5 m augstspiediena šļūtene (DN 8, M 22 x 1,5) ar aizsardzību pret sapīšanos un savienojumiem abos galos. Savienošanai ar šļūteņu spolēm ar attiecīgu savienojumu (M 22 x 1,5).
1.5 m high-pressure hose (DN 8, M 22 x 1.5) with kink protection and connectors at both ends. For connecting to hose reels with appropriate connector (M 22 x 1.5).
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|400
|Garums (m)
|1.5
|Savienošanas vītne
|2 x M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9