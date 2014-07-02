Augstspiediena šļūtene Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 x M22 x 1,5
10 m augstspiediena šļūtene Longlife 400 (DN 8), grozāms savienojums, divu kārtu augstas stiprības stiprināts tērauda vads. Savienojumi abos galos. M 22 x 1,5 m, ar aizsardzību pret sapīšanos.
10 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with rotary coupling, two layer high-strength steel wire reinforced. Connectors at both ends. M 22 x 1.5, with kink protection. Further data: DN 8/155°C/400 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|400
|Garums (m)
|10
|Savienošanas vītne
|2 x M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.7