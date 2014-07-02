Augstspiediena šļūtene Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
20 m gara augstspiediena šļūtene Longlife (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu un manuālo savienojumu. Divkārtīgs augstas stiprības tērauda vads.
20 m high-pressure hose Longlife 400 (DN 8) with patented (rotating) AVS trigger gun connector and manual coupling. M 22 x 1.5, with kink protection. Two layer high-strength steel wire reinforced. Further data: DN 8/155°C/400 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|400
|Garums (m)
|20
|Savienošanas vītne
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.5