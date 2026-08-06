Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

10 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. M 22 x 1,5 m, droša pret sapīšanos.