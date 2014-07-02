Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 15 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
15 m augstspiediena šļūtene (DN 6) ar patentētu (grozāmu) AVS pistoles savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. DN 6 / 155°C / 250 bāri.
15 m high-pressure hose (DN 6) with patented (rotating) AVS trigger gun connector. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. DN 6/155°C/250 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 6
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Garums (m)
|15
|Savienošanas vītne
|1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-šļūtenes spoles savienojums
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.7