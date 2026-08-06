Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.