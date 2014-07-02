Augstspiediena šļūtene pārtikas rūpniecībai, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 x M22 x 1,5
20 m augstspiediena šļūtene (DN 8) ar grozāmu savienojumu. Krāsu nezaudējošs ārējais slānis. Izmantošanai pārtikas rūpniecībā. Savienojumi abos galos, M 22 x 1,5, droša pret sapīšanos. NW 8 / 155°C / 250 bāri.
20 m high-pressure hose (DN 8) with swivel coupling. Non-discolouring outer layer for use in the food industry. Connectors at both ends, M 22 x 1.5, with kink protection. Further data: NW 8/155°C/250 bar.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|ID ( )
|ID 8
|Temperatūra (°C)
|maks. 155
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Garums (m)
|20
|Savienošanas vītne
|2 x M22 x 1,5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.5