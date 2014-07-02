Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K2 - K7
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai, 10 m izturīga DN 8 kvalitātes šļūtene. Caurausta ar tekstila pinumu, mezglus neveidojoša šļūtene ar misiņa savienotāju ilgai darbībai.
10 m high-pressure extension hose for greater flexibility for use with pressure washers. Simply connect between pressure washer and hose for easier working. Robust DN 8 quality textile braiding reinforced, non-kinking hose with brass connector for durability Extension hose for up to 160 bar pressure and temperatures up to 60 °C. Extension hose is also suitable for chemical use. Suitable for all Kärcher K2 – K7 series domestic pressure washers.
Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
- Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
DN 8 kvalitātes šļūtene, kas pastiprināta ar tekstila pinumu
- Izturīgs.
Saspiešanas aizsardzība
- Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Misiņa savienojums
- Īpaši izturīgs un kvalitatīvs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 240 x 85