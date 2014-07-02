Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")

Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.

Augstspiediena šļūtenes pagarinājums "vislabākajai" izsmidzināšanas pistolei ar ātrās savienošanas adapteri. 10 m augstspiediena šļūtenes pagarinājums nodrošina lielāku elastību un palielina spiediena mazgātāja darbības rādiusu. Vienkārši savienojiet to starp smidzināšanas pistoli ar ātrās savienošanas adapteri un augstspiediena šļūteni, un darbs nekavējoties kļūs vieglāks. Izturīgā DN 8 kvalitātes šļūtene ir nostiprināta ar tekstila pinumu, un tai ir šļūtenes saspiešanas aizsardzība, kā arī izturīgs misiņa savienojums ilgam kalpošanas laikam. Šļūtenes pagarinājums iztur spiedienu līdz 180 bāriem un ir paredzēts temperatūrai līdz 60°C. Pagarināšanas šļūteni, protams, var izmantot arī ar mazgāšanas līdzekļiem. Saderīgs ar visiem Kärcher K 3-K 7 klases mazgātājiem ar ātrās savienošanas adapteri.

Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
  • Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
Quick Connect adapteris
  • Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
DN 8 kvalitātes šļūtene, kas pastiprināta ar tekstila pinumu
  • Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Temperatūra (°C) maks. 60
Maks. spiediens (bar) 180
Garums (m) 10
Krāsa melna
Svars (kg) 1.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 240 x 240 x 85
Saderīgās iekārtas
