Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 10 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 10 m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K3 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums "vislabākajai" izsmidzināšanas pistolei ar ātrās savienošanas adapteri. 10 m augstspiediena šļūtenes pagarinājums nodrošina lielāku elastību un palielina spiediena mazgātāja darbības rādiusu. Vienkārši savienojiet to starp smidzināšanas pistoli ar ātrās savienošanas adapteri un augstspiediena šļūteni, un darbs nekavējoties kļūs vieglāks. Izturīgā DN 8 kvalitātes šļūtene ir nostiprināta ar tekstila pinumu, un tai ir šļūtenes saspiešanas aizsardzība, kā arī izturīgs misiņa savienojums ilgam kalpošanas laikam. Šļūtenes pagarinājums iztur spiedienu līdz 180 bāriem un ir paredzēts temperatūrai līdz 60°C. Pagarināšanas šļūteni, protams, var izmantot arī ar mazgāšanas līdzekļiem. Saderīgs ar visiem Kärcher K 3-K 7 klases mazgātājiem ar ātrās savienošanas adapteri.
Īpašības un ieguvumi
10 m pagarinājuma šļūtene
- Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
DN 8 kvalitātes šļūtene, kas pastiprināta ar tekstila pinumu
- Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|10
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 240 x 85
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster