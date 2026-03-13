Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi, 6 m, K3-K7 (pistoles modelim "Best" - "Vislabākais")
Augstspiediena šļūtenes pagarinājumi lielākai darbības brīvībai. 6m izturīga DN 8 kvalitātei atbilstoša šļūtene ilgstošai darbībai. K2 – K7 sērijām no 2008. gada ar Ātrās savienošanas savienotāju.
Augstspiediena šļūtenes pagarinājums "Best" modeļa pistolēm ar Quick Connect savienotāju. 6 m augstspiediena šļūtenes pagarinājums lielākai pielāgojamībai, lietojot ar spiedienmazgātājiem. Vienkārši pievienojiet starp pistoli ar Quick Connect savienotāju un augstspiediena šļūteni. Izturīga DN 8 šļūtene ar kvalitatīvu tekstila pinumu, ar aizsardzību pret savērpšanos un misiņa savienotāju ilgākam kalpošanas laikam Šļūtenes pagarinājums spiedienam līdz 160 bāriem un temperatūrai līdz 60 °C. Šļūtenes pagarinājumu var izmantot ar ķīmiskiem līdzekļiem. Piemērota visiem K2 – K7 sērijas mājas spiedienmazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
6 m pagarinājuma šļūtene
- Palielina darbības rādiusu, lielāku elastību.
Quick Connect adapteris
- Ātri savienojama sistēma, lai viegli savienotu smidzināšanas pistoli un augstspiediena šļūteni.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Temperatūra (°C)
|maks. 60
|Maks. spiediens (bar)
|180
|Garums (m)
|6
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.8
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.9
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|245 x 245 x 55
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Go!Further
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU