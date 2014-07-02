Augstspiediena tīrītāji
Pistoles
Smidzinātāju caurules
Rotējošie uzgaļi (netīrumu likvidēšanai)
KÄRCHER uzgalis
Augstspiediena šļūtenes
- Standarta
- Standarta ar savienojumiem abās pusēs
- Longlife 400
- Longlife 400 ar savienojumiem abās pusēs
- Pārtikas industrijas versija
- Pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs
- Longlife pārtikas industrijas versija
- Longlife pārtikas industrijas versija ar savienojumiem abās pusēs
- Šļūtenes īpašai izmantošanai
- Ultra Guard
- Classic
- Inaktiv
Grīdas segumu un cieto virsmu tīrītājs
- FR Classic virsmu tīrītājs
- Cieto virsmu tīrītājs FRV 30
- Cieto virsmu tīrītājs FR 30
- Cieto virsmu tīrītājs FR 30 ME
- Cieto virsmu tīrītājs FR 50
- Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR
- Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FRV
- Iekārtai atbilstošu sprauslu komplekts darbam ar FR Classic
- FRV 30 ME virsmu tīrītājs
- Virsmu tīrītājs FR 50 Me