Augstspiediena tīrītāji

Kärcher Seals for trapezoidal thread

Seals for trapezoidal thread

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Kärcher Pistoles

Pistoles

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Kärcher Smidzinātāju caurules

Smidzinātāju caurules

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Kärcher Nezāļu kontrole

Nezāļu kontrole

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Kärcher Rotējošie uzgaļi (netīrumu likvidēšanai)

Rotējošie uzgaļi (netīrumu likvidēšanai)

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Kärcher Daudzstrūklu smidzināšanas uzgaļi

Daudzstrūklu smidzināšanas uzgaļi

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Kärcher KÄRCHER uzgalis

KÄRCHER uzgalis

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Kärcher eco!Booster

eco!Booster

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Kärcher Tvaika sprausla / sprauslas aizsargs / dubultā sprausla

Tvaika sprausla / sprauslas aizsargs / dubultā sprausla

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Kärcher Sprauslas savienojums / sadalītājs

Sprauslas savienojums / sadalītājs

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Kärcher Augstspiediena šļūtenes

Augstspiediena šļūtenes

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Kärcher Cauruļvadu tīrīšana

Cauruļvadu tīrīšana

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Kärcher Grīdas segumu un cieto virsmu tīrītājs

Grīdas segumu un cieto virsmu tīrītājs

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Kärcher Putu sistēmas

Putu sistēmas

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Kärcher Maisītāji un inžektori

Maisītāji un inžektori

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Kärcher Ātrais savienojums

Ātrais savienojums

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Kärcher Savienojumu detaļas

Savienojumu detaļas

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Kärcher Šļūteņu spoles

Šļūteņu spoles

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Kärcher Fasādes un saules paneļu tīrīšana

Fasādes un saules paneļu tīrīšana

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Kärcher Slapjās strūklošanas palīgierīce

Slapjās strūklošanas palīgierīce

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Kärcher Korpusu un tvertņu tīrīšana

Korpusu un tvertņu tīrīšana

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Kärcher Papildus komplekti

Papildus komplekti

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Kärcher Ūdens padeve

Ūdens padeve

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Kärcher Citi augstspiediena piederumi

Citi augstspiediena piederumi

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Kärcher Mazgāšanas birstes

Mazgāšanas birstes

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Kärcher Izbraukšanas punkta aprīkojums

Izbraukšanas punkta aprīkojums

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Kärcher Augstspiediena cauruļvadu sistēma

Augstspiediena cauruļvadu sistēma

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Kärcher Dūmvads

Dūmvads

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Kärcher Piederumi AP

Piederumi AP

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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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