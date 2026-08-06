Big round brush
Izmantojiet lielo apaļo suku, lai īsā laikā notīrītu lielas platības.
Vairāk virsmu vienlaikus - izmantojot lielo apaļo suku, jūs varat ātrāk notīrīt lielas virsmas. Spītīgus netīrumus vienlaikus var noņemt no ievērojami lielāka laukuma ar lielu apaļu suku nekā ar mazākām sukām.
Īpašības un ieguvumi
Liela tīrīšanas virsma
- Ātra lielāku virsmu tīrīšana.
Augstas kvalitātes saru materiāls
- Ar lielo, izturīgo un ilgmūžīgo apaļo suku spītīgos netīrumus var viegli notīrīt.
Pateicoties ergonomiskai suku formai, viegli notīriet apaļas virsmas
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|50 x 50 x 48
Saderīgās iekārtas
- SC 1
- SC 1 + Floor Kit
- SC 1 EasyFix
- SC 1 EasyFix Premium
- SC 1 EasyFix Premium (balts)
- SC 1 Premium (balts)
- SC 1 Premium + Floor Kit
- SC 2
- SC 2 Deluxe Easy Fix Premium
- SC 2 Deluxe EasyFix
- SC 2 EasyFix
- SC 2 EasyFix Premium
- SC 2 Premium
- SC 3
- SC 3 Deluxe Anniversary Edition
- SC 3 Deluxe EasyFix
- SC 3 Deluxe EasyFix Premium
- SC 3 EF Anniversary Edition
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 4
- SC 4 + Iron Kit
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 4 Premium
- SC 4 Premium + Iron Kit
- SC 4.100 CB
- SC 5
- SC 5 + Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium + Iron Kit
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SI 4 Premium