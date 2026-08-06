Big round brush cover set
Īpašības un ieguvumi
Augstākās kvalitātes mikrošķiedra
- Ideāli piemērotas, lai saudzīgi noņemtu ļoti noturīgus netīrumus no visām cietajām virsmām virtuvēs un vannasistabās.
- Iespējams mazgāt veļas mazgājamajā mašīnā līdz pat 60 °C. Neizmantojiet veļas mīkstinātāju!
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 120 x 15
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Darba virsmas virtuvē
- Vannasistabas/virtuves izlietne
- Plīts virsmas
- Dušas kabīne, vanna
- Ledusskapis (iekšpuse/ārpuse)
- Skapīšu un atvilktņu iekšpuse
- Tvaika nosūcēji
- Nerūsējošais tērauds