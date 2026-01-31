Birstu komplekts automašīnām
Iesūkšanas suku komplekts ļauj rūpīgi iztīrīt automašīnas paneļus, paklājus, mīkstās virsmas utt., un tas ir piemērots lietošanai uz visiem materiāliem. Visiem mājas un dārza universālajiem putekļu sūcējiem.
Iesūkšanas suku komplekts ir piederumu komplekts, kas sastāv no divām iesūkšanas sukām, viena ar cietiem sariem un otra ar mīkstiem sariem. Sūkšanas birste ar cietiem sariem nodrošina rūpīgu polsterējuma un paklāju virsmu (piemēram, paklāju vai automašīnu sēdekļu) tīrīšanu. Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem ļauj maigi notīrīt maigas virsmas (piemēram, paneļus vai viduskonsoles). Praktiskais sūkšanas suku komplekts ir piemērots visiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem.
Īpašības un ieguvumi
Iesūkšanas birste ar cietiem sariem polsterējuma un paklāju virsmu dziļai tīrīšanai
Iesūkšanas birste ar mīkstiem sariem maigai jutīgu virsmu tīrīšanai
Piemērots visiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (-daļa)
|2
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|120 x 70 x 41
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
- WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pielietošanas veidi
- Automašīnas bagāžas nodalījums
- Automašīnas sēdekļi
- Aizmugurējais sēdeklis
- Kāju paklājiņš
- Instrumentu panelis
- Centrālā konsole
- Sānu kabatas automašīnā
- Mīkstās mēbeles
- Jutīgu virsmu tīrīšanai