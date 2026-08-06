Car adapter
Nezaudējiet darbaspēju, atrodoties ceļā: Izmantojot automašīnas adapteri, mobilo āra tīrītāju var ērti izmantot ar automašīnas akumulatoru.
Kärcher automašīnas adapteri var viegli savienot ar automašīnas cigarešu aizdedzinātāju un mobilā āra tīrītāja uzlādes kontaktligzdu. Mobilo āra tīrītāju tāpēc var darbināt (bez uzlādes), izmantojot automašīnas akumulatoru, piemēram, kad akumulators ir izlādējies. Nepārtrauktām tīrišanas iespējām ceļā.
Īpašības un ieguvumi
Ar savienojumu standarta automašīnu cigarešu šķiltavām
- Ērtai savienošanai automašīnā.
- Var savienot ar Mobile Outdoor Cleaner uzlādes kontaktligzdu.
Ideāla strāvas padeve ceļā
- Vienmēr pietiekami daudz enerģijas, neatkarīgi no baterijas darbības laika
- Pilnīgai mobilitātei.
Liels darbības rādiuss
- 2 metru garumā.
- Tāpēc mobilo āra tīrītāju var ideāli novietot blakus automašīnai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|150 x 38 x 54
Atrast Car adapter rezerves daļas
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