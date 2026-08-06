Carpet slider

Nodrošina arī svaigas paklāja šķiedras: Paklāja planieris ērtai piestiprināšanai pie grīdas sprauslas EasyFix. Ideāls paklāju tīrīšanai ar tvaiku.

Paklāja planieris un grīdas sprausla EasyFix ir sapņu komanda paklāju tvaika tīrīšanai. Grīdas sprauslu EasyFix var viegli un ērti iebīdīt paklāja planierī un vēlreiz noņemt, ne reizi nepieliecoties. Tādējādi tvaiks ātri un viegli atsvaidzina paklājus un atkal paaugstina šķiedras, atjaunojot to elastīgumu.

Īpašības un ieguvumi
Piemērots grīdas sprauslai EasyFix
  • Paklājiem ir viegli piešķirt jaunu dzīvi ar tvaiku.
Grīdas sprauslu EasyFix var viegli iebīdīt paklāja planierī un atkal noņemt
  • Ērtai lietošanai bez liekšanās.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.1
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 357 x 178 x 46
Pielietošanas veidi
  • Ar paklāju klātas grīdas
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Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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