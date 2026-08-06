Carpet slider
Nodrošina arī svaigas paklāja šķiedras: Paklāja planieris ērtai piestiprināšanai pie grīdas sprauslas EasyFix. Ideāls paklāju tīrīšanai ar tvaiku.
Paklāja planieris un grīdas sprausla EasyFix ir sapņu komanda paklāju tvaika tīrīšanai. Grīdas sprauslu EasyFix var viegli un ērti iebīdīt paklāja planierī un vēlreiz noņemt, ne reizi nepieliecoties. Tādējādi tvaiks ātri un viegli atsvaidzina paklājus un atkal paaugstina šķiedras, atjaunojot to elastīgumu.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots grīdas sprauslai EasyFix
- Paklājiem ir viegli piešķirt jaunu dzīvi ar tvaiku.
Grīdas sprauslu EasyFix var viegli iebīdīt paklāja planierī un atkal noņemt
- Ērtai lietošanai bez liekšanās.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|357 x 178 x 46
Saderīgās iekārtas
- SC 3 EasyFix
- SC 3 EasyFix Limited Edition
- SC 3 EasyFix Premium (balts)
- SC 3 EasyyFix
- SC 3 Upright EasyFix *EU
- SC 3 Upright EasyFix Premium
- SC 4
- SC 4 Deluxe EasyFix
- SC 4 Deluxe EasyFix Iron Premium
- SC 4 Deluxe EasyFix Premium
- SC 4 EasyFix
- SC 4 EasyFix Iron
- SC 4 EasyFix Premium (balts)
- SC 4 EasyFix Premium Iron (wh) *EU
- SC 4 EasyFix Premium Iron Kit(balts)
- SC 4 Iron Kit
- SC 5 EasyFix Iron (yellow) *EU
- SC 5 EasyFix Iron Plug
- SC 5 EasyFix Iron Plug Select
- SC 5 EasyFix Premium
- SC 5 EasyFix Premium Iron (white) *EU
- SC 5 Iron Kit
- SC 5 Iron Plug
- SC 5 Premium
- SC 5 Premium Iron Kit (balts)
- SI 4 EasyFix (balts) Iron Kit
- SI 4 EasyFix Iron (ye) *EU
- SI 4 EasyFix Premium Iron (white) *EU
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas
Atrast Carpet slider rezerves daļas
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