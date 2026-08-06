Carpet slider mini
Izmantojot tvaiku, atsvaidzina pat neregulāras formas un grūti sasniedzamas paklāja virsmas: Mini paklāja planieris bez piepūles piestiprināms pie EasyFix Mini grīdas sprauslas, vispār nesaskaroties ar netīrumiem.
Mini paklāja planieris tīra grūti sasniedzamas paklāju virsmas. To ir viegli piestiprināt pie grīdas sprauslas EasyFix Mini, vispār nesaskaroties ar netīrumiem, un tas ir ideāli piemērots, lai atsvaidzinātu pat mazas un neregulāras formas paklāja virsmas, izmantojot tvaiku.
Īpašības un ieguvumi
Piemērots grīdas sprauslai EasyFix Mini
- Paklājiem ir viegli piešķirt jaunu dzīvi ar tvaiku.
- Tā kompaktā forma nozīmē, ka tā var bez grūtībām atsvaidzināt pat grūti sasniedzamas paklāja virsmas.
Grīdas sprauslu EasyFix Mini var viegli iebīdīt paklāja planierī un atkal noņemt
- Ērtai lietošanai bez liekšanās.
- Izmantojot tvaiku, iespējams ātri pārslēgties starp cieto grīdu un paklāju tīrīšanu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|285 x 178 x 46
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Ar paklāju klātas grīdas