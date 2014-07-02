Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 20 m, 220 bāri
20 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai, spiedienam līdz 220 bāriem (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).
20 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes up to 220 bar (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Īpašības un ieguvumi
Izcili lokanā augstspiediena šļūtene ar gumijas ārējo pārklājumu un tērauda pinumu
- Ideāli piemērots cauruļu tīrīšanai – var strādāt arī šaurās vietās.
- Augsta nodilumizturība un ilgs kalpošanas mūžs.
- Spēj izturēt spiedienu līdz 250 bāriem.
Savienojums: 1/8"
- Sader ar cauruļu tīrīšanas uzgaļiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|250
|Savienošanas vītne
|M22 x 1,5
|Garums (m)
|20
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3
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