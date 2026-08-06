Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m
30 m gara, elastīga augstspiediena šļūtene (DN 6) cauruļu tīrīšanai (vītņsavienojums R 1/8 uzgalim).
30 m flexible high-pressure hose (DN 6) for cleaning pipes (threaded connection for R 1/8 nozzle).
Īpašības un ieguvumi
Izcili lokana PVC augstspiediena šļūtene
- Ļoti viegla un ērti lietojama konstrukcija.
- Spēj izturēt spiedienu līdz 120 bāriem.
Savienojums: 1/8"
- Sader ar cauruļu tīrīšanas uzgaļiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|140
|Savienošanas vītne
|EASY!Lock
|Garums (m)
|30
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.3
Saderīgās iekārtas
Atrast Cauruļu tīrīšanas šļūtene, DN 6, 30 m rezerves daļas
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