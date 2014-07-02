Cauruļu tīrīšanas uzgalis
30 mm cauruļu tīrīšanas uzgalis ar iekšējo vītni. Dažādi strūklas virzieni videi draudzīgai aizsērējušu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanai.
Pipe cleaning nozzle with internal thread, 30 mm diameter. Nozzle has different jet directions for environmentally-friendly cleaning of blocked drains and pipes. The three nozzle jets are tilted back at a 30° angle to allow the nozzle and hose to move freely through the pipe. Pipe cleaning nozzle with R 1/8" connection for connecting to pipe cleaning hose.
Īpašības un ieguvumi
Trīs atpakaļgaitas strūklas nodrošina optimālu virzību
- Uzgalis un cauruļu tīrīšanas šļūtene automātiski pārvietojas caurules iekšienē.
Savienojums: 1/8"
- Sader ar cauruļu tīrīšanas šļūtenēm.
Ārējais diametrs: 30 mm
- Piemērots caurulēm ar iekšējo diametru no 40 mm.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|30
|Sprauslas izmērs ( )
|50
|Skrūvējamā vītne
|R 1/8"
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
Saderīgās iekārtas
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15 P Modul
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/16-4 Cage Classic
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/17 P Modul
- HD 728 B Cage
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 Cage Classic
- HD 9/21 G
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 BE
- HDS 1000 DE
- HDS 1000 De CEMO
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/12 C
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14 CX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/14-4 CX
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CX
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 8/20 G *EU
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW