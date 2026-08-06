Chain Chainsaw 30cm 18V
Katru reizi sasniedziet visaugstākās kvalitātes griezumus, izmantojot CNS 18-30 Battery motorzāģa ķēdi uz 30 cm garās sliedes. Pateicoties ķēdes spriegošanas sistēmai bez instrumentiem, nomaiņa notiek bez piepūles.
CNS 18-30 Battery motorzāģa ķēdes uzstādīšana uz 30 cm garās sliedes ir ātra un vienkārša, pateicoties ķēdes spriegošanas sistēmai bez instrumentiem. Tas katru reizi nodrošina optimālu griešanas veiktspēju, izturību un ilgtspējīgu lietošanu. Zema atsitiena ķēdes nelielā vibrācija ir vēl viena priekšrocība.
Īpašības un ieguvumi
Augstas kvalitātes ķēde
- Ar Kärcher motorzāģiem vienmēr iegūstiet visaugstākās kvalitātes griezumus.
Ķēdi var nomainīt bez instrumentiem
- Ķēdes nomaiņa ir bez piepūles.
Zems atsitiena efekts
- Zems atsitiens un augsta veiktspēja vienlaikus.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Sudraba
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 35 x 5
Pielietošanas veidi
- Mazu koku nozāģēšanai
- Zari
- Malka