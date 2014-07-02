cloth set
Drānu komplektā ietilpst dažādas mikrošķiedras drānas tvaika tīrītāja lietošanai vannas istabās.
Microfibre cloth set contains two special soft microfibre velour floor cloths for steam cleaner use in bathrooms. Additional microfibre abrasive cloth removes stubborn limescale and soap residues. Additional microfibre polishing cloth for mirrors and other smooth surfaces.
Īpašības un ieguvumi
Abrazīvs mikrošķiedras audums rokas sprauslai ar abrazīvām un mīkstām mikrošķiedrām
- Abrazīvas šķiedras optimālai kaļķakmens noņemšanai.
- Auduma mīkstās mikrošķiedras optimāli uzņem netīrumus.
Augstas kvalitātes mikrošķiedra
- Var mazgāt veļas mašīnā 60°C temperatūrā.
Augstas kvalitātes mikrošķiedras pulēšanas drāna
- Pulēšanas rezultāts bez svītrām, ļoti laba ūdens absorbcija.
Mīksts grīdas audums no augstas kvalitātes mikrošķiedras vilnas
- Optimāla netīrumu atslābināšana, lieliska netīrumu savākšana; mikrošķiedra garantē labus tīrīšanas rezultātus uz visām cietajām virsmām.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Balta
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 110 x 6
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dušas kabīne, vanna
- Spoguļi
- Izlietnes
- Krāni
- Cietie grīdas segumi