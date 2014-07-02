Connection kit
Savienošanas komplekts ūdens šļūteņu savienošanai dārza sūkņiem un mājsaimniecībā izmantojamiem augstspiediena sūkņiem. Vieglam un teicamam šļūtenes un sūkņa savienojumam.
Basic connector set for connecting 1/2" water hoses (13 mm) to garden pumps and high-pressure pumps for domestic use with practical click system. Connector set is suitable for all mentioned pumps with 1" connecting thread (33.3 mm).
Īpašības un ieguvumi
Komplektā krāna adapteris
- Ātrai savienojuma savienošanai ar sūkni
Praktiska "click-on" sistēma
- Atvieglo šļūteņu savienošanu ar sūkni
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|dzeltena
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|79 x 42 x 42
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
- Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.