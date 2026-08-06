Crevice nozzle extra long AD *ww
Īpaši gara plaisas sprausla (350 mm), kas izgatavota no liesmu izturīga materiāla aukstu pelnu putekļsūcējam. Piemērota visiem Kärcher pelnu un sausajiem putekļsūcējiem no mājas un dārza klāsta.
Īpaši garā plaisas sprausla (350 mm) ir izgatavota no ugunsizturīga materiāla un padara iespējamu auksto pelnu putekļsūcēju grūti pieejamās vietās, piemēram, kamīnā, podiņu krāsnī vai bārbekjū. Īpaši garā plaisas sprausla ir piemērota kā papildu piederums visiem pelnu un sausajiem putekļsūcējiem no mājas un dārza klāsta.
Īpašības un ieguvumi
Izgatavots no liesmu slāpējoša materiāla
Īpaši garš, lai piekļūtu skursteņiem, podiņkrāsnīm vai bārbekjū
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 41 x 41
Pielietošanas veidi
- Kamīni, krāsnis utt.