Crevice nozzle extra long WD *ww
Pilnībā pārveidota īpaši gara plaisas sprausla. Ideāli piemērota grūti pieejamām vietām automašīnās (piemēram, spraugām un plaisām/ savienojumiem). Piemērotavisiem Kärcher mājas un dārza daudzfunkcionālajiem putekļsūcējiem.
Pilnībā pārveidotā īpaši garā plaisas sprausla tagad ir plānāka un pārsteidz ar vēl labāku vadāmību. Grūti sasniedzamas vietas, piemēram, atstarpes vai plaisas un savienojumus automašīnā, kā arī mājās, tagad var tīrīt ar lielāku komfortu. Īpaši garā plaisas sprausla ir piemērota visiem Kärcher mājas un dārza universālajiem putekļsūcējiem.
Īpašības un ieguvumi
Pilnībā pārveidota, plānāka un īpaši gara plaisas sprausla
Dziļai tīrīšanai automašīnu vai māju vietās, kurām ir grūti piekļūt
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Standarta nominālais platums (mm)
|35
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|350 x 40 x 40
Saderīgās iekārtas
- KWD 1 V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18 (YSY)
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Ed.
- SE 4
- SE 4 Go!Further
- SE 4 Plus
- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 5 Upholstery
- SE 6 Signature Line
- T 7/1 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Komplekts
- WD 2 Foam 12L *EU
- WD 2 Foam 15L *EU
- WD 2 Foam Premium 15L *EU
- WD 2 Plus S V-15/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/4/18/C (YYY)
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home (YYY)
- WD 2 V-15/4/18/C (YYY) *EU
- WD 2-18
- WD 2-18 Battery Set
- WD 2X F 12L NB *EU
- WD 3
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Komplekts
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium komplekts
- WD 3 C 15L *EU
- WD 3 C 19L *EU
- WD 3 C P Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 15L *EU
- WD 3 C Premium 17L *EU
- WD 3 C Premium 19L *EU
- WD 3 P
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20 Extension (YYY)
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop (YYY)
- WD 3 P V-19/4/20
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20 + 4 FB
- WD 3 S V-17/6/20 Car (YSY)
- WD 3 S V-19/4/20 Suc. Br. Kit (YSY)
- WD 3 S V-19/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/4/35
- WD 3 V-17/6/20 Car (YYY)
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18
- WD 3-18 Battery Set
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 Dual V-20/22
- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5 25L S 2,2m 6m *EU
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P S V-25/6/22 Workshop (YSY) *EU
- WD 5 P V-25/8/35 (YYY) *EU
- WD 5 S V-30/5/22 (YSY)
- WD 5/6 25L 2,2m 6m *EU
- WD 5/6 25L 2,2m 8m P st *EU
- WD 5/6 25L S 2,2m 8m P st *EU
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T + DDC (YSY)
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Ren. (YSY) *EU
- WD 6 P S V-30/8/35/T (YSY)
- WD 6 P V-25/8/22/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
Pielietošanas veidi
- Gaiteņi
- Grūti sasniedzamas vietas (stūri, plaisas, atstarpes utt.)
- Sānu kabatas automašīnā