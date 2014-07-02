Darbarīks grīdām DN35
Universālais plastmasas uzgalis (DN 35) ar 300 mm darba platumu. Ar sānu rullīšiem, sukas joslām (6.903-278.0) un gumijām (6.903-277.0). Tikai NT putekļu sūcējiem.
All-purpose plastic nozzle (DN 35) with 300 mm working width. With side rollers, brush strips (6.903-278.0) and squeegees (6.903-277.0). Only for NT vacuum cleaners.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Standarta nominālais platums ( )
|ID 35
|Daudzums (Gabals(i))
|1
|Platums (mm)
|300
|Krāsa
|melna
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) ( )
|300 x 150 x 80