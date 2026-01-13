DB 120 dubļu frēze K 2 un K 3 augstspiediena mazgātājiem
Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 2 un K 3 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdilumam.
Ar jaudīgo, rotējošo punktveida strūklu dubļu frēze noņem pat ļoti noturīgus netīrumus un notīra virsmu līdz mirdzumam. Rotējošā punktveida strūkla bez piepūles nomazgā vides radītos netīrumus, ātri palīdzot atjaunot, piemēram, ar sūnām pārklātas vai padilušas virsmas. Dubļu frēze tīrīšanas laikā nosedz lielu platību. Piemērota visiem Kärcher K 2 un K 3 klases augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Iedarbīga noturīgu netīrumu tīrīšana, arī atsevišķās vietās.
Par 100 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
Bajonetsavienojums
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 41 x 41
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Pat noturīgi netīrumi
- Dārza un akmens sienas
- Sūnas