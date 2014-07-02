DB 160 dubļu frēze K 5 un K 7 augstspiediena mazgātājiem
Dubļu frēze ar jaudīgu, rotējošu sprauslu (rotējoša punktveida strūkla) ļoti noturīgu netīrumu nomazgāšanai. Ideāli piemērota sūnām vai apdilušām virsmām.
Dubļu frēze ar jaudīgu, rotējošu sprauslu, kas ir ideāli piemērota noturīgu netīrumu nomazgāšanai. Rotējošā punktveida strūkla bez piepūles noņem vides radītos netīrumus un palīdz ātri atjaunot ar sūnām pārklātas vai padilušas virsmas. Dubļu frēze tīrīšanas laikā nosedz lielu platību. Piemērota visiem Kärcher K 5 un K 7 klases augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
- Nomazgā pat noturīgus netīrumus no saudzīgi kopjamām virsmām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Iedarbīga noturīgu netīrumu tīrīšana, arī atsevišķās vietās.
Bajonetsavienojums
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|468 x 51 x 51
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Pat noturīgi netīrumi
- Dārza un akmens sienas
- Sūnas