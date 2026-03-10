DB 180 dubļu frēze K 7 augstspiediena mazgātājiem

Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 7 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdilumam.

Jaudīga iedarbība uz ļoti noturīgiem netīrumiem. Dubļu frēze ar rotējošu sprauslu visiem Kärcher K 7 klases augstspiediena mazgātājiem. Rotējošā punktveida strūkla noņems pat vides radītos netīrumus, piemēram, sūnas un apdilumu. Dubļu frēze tīrīšanas laikā nosedz lielu platību.

Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
  • Efektīva pat noturīgu netīrumu noņemšana no saudzīgi kopjamām virsmām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
  • Iedarbīga noturīgu netīrumu tīrīšana, arī atsevišķās vietās.
Par 100 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
Bajonetsavienojums
  • Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 0.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 450 x 41 x 41

Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).

Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Pat noturīgi netīrumi
  • Dārza un akmens sienas
  • Sūnas
