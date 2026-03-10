DB 180 dubļu frēze K 7 augstspiediena mazgātājiem
Dubļu frēze ar jaudīgu rotējošas strūklas sprauslu Kärcher augstspiediena tīrīšanas iekārtām K 7 klasē. Īpaši noturīgiem netīrumiem, piemēram, sūnām vai apdilumam.
Jaudīga iedarbība uz ļoti noturīgiem netīrumiem. Dubļu frēze ar rotējošu sprauslu visiem Kärcher K 7 klases augstspiediena mazgātājiem. Rotējošā punktveida strūkla noņems pat vides radītos netīrumus, piemēram, sūnas un apdilumu. Dubļu frēze tīrīšanas laikā nosedz lielu platību.
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
- Efektīva pat noturīgu netīrumu noņemšana no saudzīgi kopjamām virsmām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Iedarbīga noturīgu netīrumu tīrīšana, arī atsevišķās vietās.
Par 100 % labāka tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar Kärcher standarta plakanās strūklas sprauslu.
Bajonetsavienojums
- Lietotājam draudzīga iekārta.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|450 x 41 x 41
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Pat noturīgi netīrumi
- Dārza un akmens sienas
- Sūnas