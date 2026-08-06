DB 24 Dirt blaster
Īpašības un ieguvumi
Rotējoša punktveida strūkla
Quick Connect adapteris
Kompakts dizains
- Vienkārša uzglabāšana un transportēšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|106 x 42 x 44
Pielietošanas veidi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Dekoratīviem elementiem (stādu podi, utt.)
- Dārza darbarīki un aprīkojums
- Dārza rotaļlietas
- Mājdzīvnieku gultas
- Atkritumu tvertnes
- Motocikli un motorolleri
- Diski