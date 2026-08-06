Detail nozzle
Īpašā sprausla notīra detaļas, šauras plaisas un noturīgus netīrumus. Tā ir pielāgota augstspiediena mazgātāja smidzināšanas pistolei un izdala jaudīgu plānu strūklu.
Īpašā sprausla ar jaudīgo plāno strūklu ir īpaši piemērota detaļu un šauru spraugu tīrīšanai, kā arī nedaudz noturīgāku netīrumu noņemšanai. Tā lieliski papildina plakano strūklu sprauslu, kas ir komplektā ar spiediena mazgātāju. Nav piemērota mājdzīvnieku mazgāšanai.
Īpašības un ieguvumi
Punktveida strūkla
- Plāna strūkla mērķtiecīgai tīrīšanai.
Spēcīgs
- Nedaudz spītīgākiem netīrumiem, detaļām un šaurām plaisām.
Uzstādīts uz pistoles
- Vienkārša sprauslas nomaiņa
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|29 x 27 x 27