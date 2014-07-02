Dubļu frēze, 100
Netīrumu tīrītājs – rotējoša punktveida strūkla – 10 reizes lielāka tīrīšanas jauda. Maksimāls darba laiks, pateicoties keramiskai sprauslai/gultņa gredzenam. Maks. 300 bāri / 30 MPa, 85 °C.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Maks. spiediens (bar)
|300
|Spiediens (bar)
|maks. 300
|Temperatūra (°C)
|maks. 85
|Sprauslas izmērs ( )
|100
|Savienošanas vītne
|M 18
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.6
Atrast Dubļu frēze, 100 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.