Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Diametrs (mm)
|30
|Sprauslas izmērs ( )
|40
|Skrūvējamā vītne
|R 1/8"
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
Videos
Saderīgās iekārtas
- HD 4/10 AKKU-HD C
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 P
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Cage
Atrast Dubļu frēze cauruļu tīrīšanai D30/040 rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.